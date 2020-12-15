Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроекты № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Так, законопроект урегулирует бюджетные отношения с учетом административно-территориальной реформы.

Им также предусматривается, в частности:

— предоставление Минфину права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о Государственном бюджете Украины;

— внедрение инструмента предоставления государственных гарантий на портфельной основе, направленного на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем гарантирования государством частичного выполнения обязательств, что не превышает 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Народные депутаты во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акциза горючего — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.