Голосование за правки по Бюджетному кодексу вызвали правовую коллизию – нардеп

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во время голосования в парламенте за Бюджетный кодекс было проголосовано ряд правок по местным акцизам, в результате чего вышла небольшая правовая коллизия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

“Если вам интересно, что происходит в эти минуты в Раде и почему объявлен перерыв, то читайте далее. Во время голосования Бюджетного Кодекса 4100-д было проголосовано ряд правок по местным акцизам. Вышла небольшая правовая коллизия. Также теперь эти правки повлияли на баланс всего Бюджета 2021 года. На те же субвенции областям”, — написал нардеп.

По его словам, сейчас проходит заседание бюджетного Комитета, его члены пытаются найти выход относительно того, как теперь сбалансировать Бюджет.

“Также видимо прийдется ещё раз вернутся к голосованию за Бюджетный Кодекс”, — добавил Железняк.

Так, сегодня народные депутаты приняли в целом законопроекты № 4100-д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В то же время, нардепы во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акциза горючего — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.

Отметим, что по словам нардепов, Рада таким образом проголосовала две взаимоисключающие правки. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временная мера, а вторая — на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это из доходов Госбюджета.

Сразу после этого председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы “сбалансировать” проект бюджета на 2021 год.