Поджог офиса "Партии регионов": Черновол вручили обвинение в убийстве

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народному депутату 8-го созыва Татьяне Чорновол вручили обвинение по делу об убийстве работника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вот, только вручено обвинение за участие в Революции Достоинства", - написала Чорновол, опубликовав фото обвинения.

В документе указано, что Татьяна Чорновил подозревается в совершении умышленного убийства.

Напомним, Чорновол сообщала, что Государственное бюро расследований завершило следствие по ней по делу об убийстве работника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины - из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля этого года, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщала, что в ее доме прошел обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".