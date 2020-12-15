На заседании фракции "слуги народа" рассмотрят кадровые изменения в Кабмине: речь о трех министрах

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На сегодняшнем заседании парламентской фракции "Слуга народа" рассмотрят кандидатуры двух новых министров - энергетики и образования, а также увольнение министра по делам ветеранов. Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в эфире "Украина 24", передает УНН.

"Я могу подтвердить информацию, что действительно исполняющего обязанности министра образования Шкарлета планируют назначить на постоянную основу. О введении должности вице-премьер-министра по вопросам топлива и энергетики - будет рассматриваться кандидатура Витренко (Юрия Витренко - ред.). Касательно министерства по делам ветеранов, то речь идет об увольнении министра. Я думаю, кадровое предложение должно еще поступить", - сказал нардеп.

По его словам, на эту позицию еще фамилии кандидатуры пока нет.

Напомним, ранее Качура заявил, что после заседания Верховной Рады, фракция "Слуга народа" соберется на собственное заседание, где обсудит кадровые вопросы, в частности - назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанностей.

Также УНН стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня будут присутствовать на заседании фракции.