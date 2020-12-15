Кулеба пригласил нового генсека ОБСЕ посетить Украину

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил новую Генерального секретаря ОБСЕ осуществить свой первый визит в Украину и посетить Донбасс и админграницу с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с назначенным Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Дмитрий Кулеба поздравил Хельгу Шмид с назначением на должность, пожелал ей плодотворной работы и успехов на ответственном посту. Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хельга Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генеральная секретарь заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году.

“Этот визит станет свидетельством важного значение Украины для ОБСЕ”, — добавил Кулеба.

Напомним, генсеком ОБСЕ официально назначена представительница Германии.