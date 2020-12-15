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Кулеба пригласил нового генсека ОБСЕ посетить Украину

Кулеба пригласил нового генсека ОБСЕ посетить Украину

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил новую Генерального секретаря ОБСЕ осуществить свой первый визит в Украину и посетить Донбасс и админграницу с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу с назначенным Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Дмитрий Кулеба поздравил Хельгу Шмид с назначением на должность, пожелал ей плодотворной работы и успехов на ответственном посту. Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хельга Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генеральная секретарь заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году.

“Этот визит станет свидетельством важного значение Украины для ОБСЕ”, — добавил Кулеба.

Напомним, генсеком ОБСЕ официально назначена представительница Германии.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Украина
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