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Потенциальный министр энергетики Витренко намерен ввести антисоциальную политику - нардеп

Потенциальный министр энергетики Витренко намерен ввести антисоциальную политику - нардеп

Евгений Шевченко

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня было заседание фракции с Президентом и Премьер - министром. Обсуждали кадровые вопросы, в том числе кандидатуру Юрия Витренко на министра энергетики. Об этом в своём Telegram сообщил народный депутат Евгений Шевченко, передаёт УНН.

“Кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице — Премьера он же министр Энергетики поддержу только после подписания кандидатом обязательств по снижению тарифов для населения.

По его риторике уже можно понять антисоциальную рыночную политику, в отношении граждан Украины”, — сообщил Шевченко.

По его убеждению, каждый нардеп должен лично отвечать перед избирателями за кадровые голосования.

“Идите работать на олигархов — у самих олигархов, хватит работать для олигархов на государственных должностях”, — подитожил Шевченко.

Напомним, Юрий Витренко сын лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко, которая называет премьера Дениса Шмыгаля нацистом.

Самого Витренко связывают с Игорем Коломойским и “семьей” Виктора Януковича.
Сейчас Витренко судится с НАК “Нафтогазом” за выплату ему 4 млн долларов премий за весомые достижения в работе. А вину за убыток “Нафтогаза” в более 11 млрд грн и подорожание газа для населения на 35% перекладывает на “других нечестных менеджеров”.

Ранее УНН сообщал, что против Витренко в ЕС, Голосе и Батькивщине. 

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, назначения, Слуга народа
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