Заседание фракции "Слуга народа": обсудили пять ключевых должностей министерств и ведомств

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во время заседания фракции "Слуга народа" присутствующие обсудили пять ключевых должностей министерств и ведомств и общалась с кандидатами. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал народный депутат "Слуги народа" Александр Ковальчук, передает УНН.

"Да, встреча продолжается, и мы все в нашем большом сборе, скажем так. Есть все присутствующие, кто должен быть. Фракция еще продолжается, но уже завершается ... Кандидатур мы обсудили достаточно на 5 ключевых должностей различных министерств и ведомств. И имели возможность пообщаться или при физическом присутствии каждого из кандидатов, или по "скайпу", если такой возможности не было. И задать те вопросы, которые нас интересуют. В целом я могу сказать, что этой встречей я лично доволен, много нового для себя услышал, есть время для того, чтобы подумать, поддерживать или не поддерживать того или иного кандидата", - сказал Александр Ковальчук.

Он отметил, что хорошо, что есть возможность выбрать среди нескольких кандидатов на ту или иную должность.

Ранее УНН сообщал, что заседание фракции "Слуга народа" переносится на поздний вечер.

Также напомним, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и делам ветеранов.