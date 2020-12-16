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Рада поддержала ужесточение наказания за нарушение правил пожарной безопасности

Рада поддержала ужесточение наказания за нарушение правил пожарной безопасности

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 16 декабря, приняла в первом чтении законопроект № 3755 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Документом предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины. В частности, предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия этого проекта закона вызвана, в частности, отсутствием надлежащего государственного контроля и действенных рычагов влияния в отношении правонарушителей, которые фактически создают условия для возникновения пожаров: выжигают стерню, луга, пастбища, участки со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, оставляют растительность или ее остатки и опавшие листья в полосах отвода автомобильных и железных дорог, на территории зеленых насаждений и газонах в населенных пунктах и тому подобное.

Отмечается, что размер санкций, который до сих рассчитывается от официально установленного размера необлагаемого минимума доходов граждан (17 грн), остается чрезвычайно низким по сравнению с нанесенным ущербом.

В частности, в Кодексе предлагается внести изменения в ряд статей, повысив штрафы за такие нарушения. В частности, в статье 175 о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности - повысить штраф и установить его от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (с нынешнего штрафа для граждан от 0,5 до семи необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, ранее Рада приняла правительственный законопроект о внесении изменений в законодательство относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Источник: УНН
Теги: ВР, безопасность, пожары, штраф
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