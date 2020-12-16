Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10425

День рождения Перфецького из дивизии "Галичина" и 25-летие КСУ: Рада определилась с памятными датами - 2021

День рождения Перфецького из дивизии "Галичина" и 25-летие КСУ: Рада определилась с памятными датами - 2021

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду, 16 декабря, приняла проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, согласно проекту постановления, в этом году на государственном уровне будут отмечаться такие памятные даты и юбилеи известных событий в Украине, как, например, 1025 лет со времени завершения возведения Десятинной церкви, 800 лет со дня битвы под Галичем, 425 лет со времени заключения Брестской унии - создания Украинской греко-католической Церкви.

Также, планируется отмечать юбилеи: 200 лет со времени основания Южного общества декабристов, 125 лет со времени начала кинематографа в Украине, 75 лет со времени основания исследовательского конструкторского бюро под руководством Олега Антонова, 30 лет со дня принятия Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины, а также 25 лет со дня основания Конституционного Суда Украины.

Также в этом году на государственном уровне будут отмечаться памятные даты и юбилеи выдающихся личностей. В частности, предложено отмечать:

  • 820 лет со дня рождения князя Даниила Галицкого,
  • 130 лет со дня рождения Юрия Добриловского (1891-1955), военного деятеля, полковника медицинской службы Армии УНР, участника борьбы за независимость Украины в ХХ веке,
  • 320 лет со дня рождения Василия Григоровича-Барского (1701-1747), писателя, путешественника,
  • 130 лет со дня рождения Павла Тычины (1891-1967), поэта, переводчика, общественного и государственного деятеля,
  • 110 лет со дня рождения Ивана Гончара (1911-1993), художника, скульптора, графика, коллекционера, этнографа,
  • 70 лет со дня рождения Леонида Каденюка (1951-2018), первого космонавта независимой Украины, генерал-майора авиации, Героя Украины,
  • 120 лет со дня рождения Леонида Перфецкого (1901-1977), военного деятеля, художника, участника борьбы за независимость Украины в ХХ веке, который в 1944 году вступил в дивизию "Галичина", как военный художник-корреспондент.

Предложено отмечать ряд дней памяти - 100-ю годовщину с начала массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине, 80-ю годовщину с начала массовых расстрелов, совершенных гитлеровцами в Бабьем Яру и 75-ю годовщину с начала массового искусственного голода 1946-1947 годов в Украине.

Согласно пояснительной записке, документ определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц, которые в 2021 году должны отмечаться на общегосударственном уровне.

Проектом постановления рекомендуется правительству создать организационный комитет по празднованию памятных дат и юбилеев в 2021 году и разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий.

Кроме того, профильным министерствам рекомендуется проводить в учебных заведениях уроки, воспитательные часы, круглые столы, конференции, другие тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и юбилеям; включить соответствующие темы в перечень конкурсов МАН, а также рефератов, курсовых и дипломных работ в учебных заведениях; обеспечить организацию в учреждениях культуры тематических выставок, экспозиций, приуроченных к памятным датам и юбилеям.

Также рекомендуется Госкомтелерадио создавать тематические теле- и радиопередачи и освещать мероприятия по празднованию памятных дат и юбилеев. ПАО "Укрпочта" предложено выдать почтовые конверты и почтовые марки, а Национальному банку Украины - изготовить юбилейные монеты по случаю памятных дат и юбилеев 2021 года.

Напомним, ранее нардепы расширили список памятных дат и юбилеев в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: ВР, календарь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.