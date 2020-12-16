Рада ратифицировала Соглашение о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Великобританией

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла проект закона №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Ратифицировав это соглашение, мы выведем наши отношения с Великобританией, нашим надежным партнером, на качественно новый уровень. Будут созданы оптимальные условия для торговли между нашими странами, это будет способствовать выходу украинских компаний с их товарами на рынок Великобритании. Кроме того, благодаря этому соглашению мы усилим политическое партнерство, и превратим его в стратегическое, с Британией в противодействии российской агрессии против нашего государства", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Раде.

Кроме того, по его словам, благодаря этой сделке условия поездок украинских граждан в Великобританию будут упрощены.

Так, согласно пояснительной записке, принятие проекта закона позволит ратифицировать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое заменит в отношениях с Великобританией Договор о принципах отношений и сотрудничестве между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии от 10 февраля 1993 года, ратифицирован Законом Украины от 15 июля 1994 года, и Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Положения Соглашения предусматривают либерализацию двусторонней торговли на уровне, не ниже, чем сегодня установлен режимом углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Предполагается также постепенное создание зоны свободной торговли между Украиной и Великобританией в соответствии с согласованными графиками отмены ввозной пошлины.

При этом, графики асимметричны, в частности, ввозная пошлина для Украины не будет применяться с 2023 года, тогда как ввозная пошлина для Соединенного Королевства не будет применяться с 2026 года.

Предусмотрено установление беспошлинных тарифных квот Соединенного Королевства для 36 видов товаров, при этом по четырем видам будут установлены дополнительные объемы. В свою очередь Украиной должны быть установлены тарифные квоты для трех видов товаров и предусмотрены дополнительные объемы для еще двух.

"Учитывая выход Великобритании из ЕС, соглашение позволит избежать ситуации, при которой с 1 января 2021 года потенциально может будет прекращено режим преференциальной торговли, установленный Соглашением об ассоциации, а доступ украинских товаров к британскому рынку регламентироваться менее благоприятным режимом наибольшего благоприятствования в соответствии с правилами Всемирной торговой и режимом односторонних торговых преференций в рамках Генерализированной системы преференций Соединенного Королевства", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 8 октября Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали двустороннее соглашение между странами.