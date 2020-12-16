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Кабмин одобрил план мероприятий по реализации "Партнерства Биарриц"

Кабмин одобрил план мероприятий по реализации "Партнерства Биарриц"

Ольга Стефанишина

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства. Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 16 декабря, передает корреспондент УНН.

"Несколько месяцев назад мы получили подтверждение о присоединении Украины к международному партнерству "Биарриц", которое было начато на саммите групп "Большой семерки" 25 августа 2019 года. Участие Украины в этом партнерстве предусматривает реализацию ряда инициатив", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, некоторые из этих инициатив уже внедряются.

"С целью нормализации и надлежащей организации этого процесса мы предлагаем утвердить соответствующий план мероприятий, который предусматривает задачи по обновлению законодательства в сфере социальных отпусков связанных с рождением ребенка и уходом за ним, развитие инклюзивного и гендерно-чувствительного публичного пространства вопросов сквозной интеграции и равенства в частности в образовательный процесс, обеспечение реализации практических задач на уровне правительства по реализации законодательства о противодействии домашнему и гендерному насилию, а также уменьшение разрыва в оплате труда мужчин и женщин", - добавила она.

Напомним, Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц" - международной инициативы равных прав и возможностей для всех.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, гендерное равенство
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