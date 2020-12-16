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Социальный лифт "вынес" людей без образования и опыта: работник Украэроруха объяснил, почему судится с Мининфраструктуры

Социальный лифт "вынес" людей без образования и опыта: работник Украэроруха объяснил, почему судится с Мининфраструктуры

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Профсоюз "Инженерно-технические специалисты" подал судебный иск в Мининфраструктуры за бездействие относительно нарушений трудового законодательства и условий коллективного договора на ГП Украэрорух. Причина в том, что Мининфраструктуры отказывается расторгнуть трудовой договор с и.о. директора Украэрорух Андреем Ярмаком. Об этом УНН сообщил руководитель профсоюза и сотрудник Украэроруха Владимир Бакало.

"Суть нашего иска в том, что администрация Украэроруха нарушает трудовое законодательство и коллективный договор. Согласно действующему законодательству мы имели право и отправили требование в Министерство инфраструктуры о расторжении трудового договора с и.о. директора Украэроруха Андреем Ярмаком. К сожалению, социальный лифт, который сработал в государстве, сейчас вынес на поверхность людей без соответствующего образования, опыта и определенных моральных принципов", - подчеркнул он.

Бакало также рассказал, что внутренними информационными каналами администрация Украэроруха начала распространять информацию с критикой профсоюза. Но он подчеркивает, что все требования коллектива находятся в правовом поле.

"Мы боремся за соблюдение руководством Украэроруха трудового законодательства и коллективного договора. У нас позиция жесткая. Нас обвиняют в том, что нас мало, что мы подавали в суд на предыдущего скандального руководителя Украэроруха - Дмитрия Бабейчука. Да, это правда. Мы проиграли суд первой инстанции и апелляционный суд, потому что был подключен админресурс со стороны руководства. Но когда пришла на предприятие с проверкой Счетная палата, то в соответствии с их Отчетом, было выяснено, что Бабейчук был назначен на должность директора Украэроруха бывшим главой Мининфраструктуры Бурбаком - незаконно, без проведения конкурсного отбора, и до получения согласования КМУ и Киевской ОДА, что является нарушением требований ст. 36 ЗУ О местных государственных администрациях. То есть требование профсоюза было верным и законным, так же как и нынешнее", - отметил Бакало.

Напомним, что в 2017 году коллектив предприятия Украэрорух выразил недоверие своему руководителю Дмитрию Бабейчуку в связи со "сливом" 404 млн грн бюджетных средств неплатежеспособному "ПлатинумБанку".

Так, буквально за недели до краха банка руководство Украэроруха успело передать 160 млн гривен в банк, который находился на грани краха. Когда его признали неплатежеспособным, Украэрорух потерял все деньги, которые лежали там на счетах - 404 млн грн.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Мининфраструктуры, Украэрорух
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