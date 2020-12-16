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НАК “Нафтогаз” уже выплатил Витренко 7,2 млн долларов вместо 4 млн долларов - СМИ

НАК “Нафтогаз” уже выплатил Витренко 7,2 млн долларов вместо 4 млн долларов - СМИ

Юрий Витренко

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В ситуации с премией за победу в арбитраже Стокгольма по делу о транзите газа НАК “Нафтогаз” уже выплатил бывшему исполнительному директору Юрию Витренко 7,2 млн долларов вместо раннее затребованных им 4 млн долларов. Об этом сообщает Телеграм-канал “Украина 24”, передает УНН.

“Вместо 4 млн долларов бывшему исполнительному директору НАК „Нафтогаз“, а сейчас кандидату на должность главы Минэнерго Юрию Витренко уже выплатили 7,290 млн долларов! После вычитания налогов сумма к зачислению составила 170 млн гривен. Деньги уже зачислены на его счёт UA 833226690000026208003207069”, — говорится в сообщении.

Информационный ресурс напоминает, что во время работы Ю.Витренко дефицит НАК “Нафтогаз” составил порядка 19 млрд грн. “Действительно за такой результат нужно ещё и премировать?” — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе Ю.Витренко может быть назначен первым вице-премьер-министром — министром энергетики. 15 декабря НАК принял решение о выплате бывшему сотруднику 4 млн долларов, таким образом сняв конфликт интересов — в феврале Ю.Витренко подал иск против НАК за отказ выплачивать ему эту премию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз
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