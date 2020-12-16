Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 -0,1071  EUR: 33,69 -0,1983 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15495

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по Крыму

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию Третьего комитета ГА "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", передает корреспондент УНН.

"Искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Его принятие в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма", - отметил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошло голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН.

В нем, в частности, признаны незаконными российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма.

ГА ООН 7 декабря приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации аннексированного Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В поддержку документа проголосовали 63 страны, еще 17 государств выступили против, 62 воздержались.

Среди тех, проголосовал против, кроме России, были Беларусь, Армения, Китай, Сербия, Кыргызстан, Иран, КНДР и Венесуэла.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.