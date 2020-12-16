Грызлов проигнорировал заседание глав делегаций ТКГ, а Кравчук напомнил о "Плане совместных шагов"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций, которое проигнорировал представитель Президента РФ Борис Грызлов. Зато глава украинской делегации Леонид Кравчук воспользовался случаем напомнить о "Плане совместных шагов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации.

"К сожалению, мы не увидели Полномочного представителя Президента РФ в Трехсторонний контактной группе господина Бориса Грызлова", - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что украинская делегация вновь напомнила о своей позиции - основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках Нормандского формата, а также Минские договоренности как такие, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности и предложила свой "План совместных шагов".

Как сообщал УНН, очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 15-16 декабря. Украинская делегация предложила рассмотреть ряд вопросов, в частности обмен удерживаемыми лицами и четыре новых участка разведения.