Избрание меры пресечения Януковичу: суд объявил перерыв до 22 декабря

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 22 декабря в рассмотрении ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

“Объявляется перерыв до 22 декабря... в 12:00”, — сказал судья.

Так, суд вытребовал в стороны обвинения материалы, которые дополнительно подтверждают розыск Януковича.

Напомним, 16 декабря Печерский районный суд Киева продолжил заседание по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.



Также сторона обвинения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года относительно Януковича заявила, что планирует инициировать его экстрадицию.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.