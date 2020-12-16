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В случае досторокових выборов украинцы переизбрали бы Зеленского - опрос

В случае досторокових выборов украинцы переизбрали бы Зеленского - опрос

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты исследования “Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы”, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

“Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)”, — говорится в результатах исследования.

Кроме того, по данным авторов, намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 13% и 19%, за Юрия Бойко — соответственно 12% и 17% опрошенных, за Юлию Тимошенко — соответственно 6% и 8%, за Игоря Смешко — соответственно 4, 5% и 6%, за Владимира Гройсмана — соответственно 3% и 4%, за Анатолия Гриценко — соответственно 3% и 3%, за Дмитрия Разумкова — соответственно 2% и 2,5%, за Руслана Кошулинского — соответственно 1% и 2 %, за Олега Ляшко — соответственно 1% и 2%, за Владимира Кличко — соответственно 1% и 1,5%, за А. Вилкула — соответственно 0,7% и 0,9%.

“По сравнению с декабрем 2019 года снизился уровень электоральной поддержки В. Зеленского (с 41% до 19% всех опрошенных). Уровень электоральной поддержки П. Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Ю. Бойко — с 10% до 12%, И. Смешко — с 3% до 4,5%. Уровень поддержки Ю.Тимошенко статистически значимо не изменился (соответственно 5,5% и 6%)”, — свидетельствуют результаты опроса.

Отмечается, что в ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов Президента Украины. Второй тур моделировался с участием трех кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре (Зеленский, Порошенко и Бойко), а также политика с выше по сравнению с другими уровнем доверия — Разумкова.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов. Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Так, исследование было проведено с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНН, украинцы не доверяют большинству политиков нынешней власти, в частности Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина
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