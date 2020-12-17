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ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных

ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета”, — сообщили в пресс-центре.

Там также добавили, что: “Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений — нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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