ООС: с начала суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета”, — сообщили в пресс-центре.

Там также добавили, что: “Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений — нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами”.