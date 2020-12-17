Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели - Терехов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня решится вопрос об организации похорон Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, он будет похоронен в Харькове, скорее всего, в начале следующей недели. Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в эфире канала ZIK, передает УНН.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря - ред.), или во вторник (22 декабря - ред.) - все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - заявил Терехов.

По его словам, церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли попрощаться с мэром.

Как сообщал УНН, сегодня стало известно о том, что умер новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес от последствий коронавируса.

11 декабря стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендаций врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.