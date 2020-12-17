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Профильный комитет ВР отклонил кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

Профильный комитет ВР отклонил кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

Юрий Витренко

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отклонил кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики, сообщает УНН со ссылкой на членов комитета.

Комитет отклонил кандидатуру Витренко 10 голосами. Так, профильный комитет Верховной Рады отказался поддержать кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики.

Однако кандидатура Витренко будет вынесена на голосование в зал парламента.

Напомним, против Витренко в должности министра выступили в "ЕС", "Голосе" и "Батькивщине", а также ОПЗЖ. В монобольшинстве шансы Витренко быть назначенным на должность оценивают как крайне невысокие.

В частности сообщается, что именно он выступал за повышение цены на газ для населения. В последнее время цена на газ для населения выросла на 35%.

Также напомним, Витренко судится с НАК "Нафтогаз" за премию в 4 млн долларов. При этом Офис Президента распорядился выплатить ему эти деньги без суда, в срочном порядке. Отметим, что 4 млн долларов - это зарплата 12 тысяч врачей.

Источник: УНН
Теги: ВР, энергетика, министры
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