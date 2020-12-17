Профильный комитет ВР отклонил кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отклонил кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики, сообщает УНН со ссылкой на членов комитета.

Комитет отклонил кандидатуру Витренко 10 голосами. Так, профильный комитет Верховной Рады отказался поддержать кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики.

Однако кандидатура Витренко будет вынесена на голосование в зал парламента.

Напомним, против Витренко в должности министра выступили в "ЕС", "Голосе" и "Батькивщине", а также ОПЗЖ. В монобольшинстве шансы Витренко быть назначенным на должность оценивают как крайне невысокие.

В частности сообщается, что именно он выступал за повышение цены на газ для населения. В последнее время цена на газ для населения выросла на 35%.

Также напомним, Витренко судится с НАК "Нафтогаз" за премию в 4 млн долларов. При этом Офис Президента распорядился выплатить ему эти деньги без суда, в срочном порядке. Отметим, что 4 млн долларов - это зарплата 12 тысяч врачей.