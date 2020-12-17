В Минздраве планируют вакцинировать от COVID-19 украинцев с ОРДЛО

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство здравоохранения заканчивает разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Планируется вакцинация также украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы практически заканчиваем разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Я думаю, что в пятницу я буду в состоянии его подписать, утвердить соответствующим приказом Минздрава. Вчера у нас было подробное совещание по этому Национальному плану. Я внес там соответствующие коррективы. К составлению этого Национального плана привлечены, кроме украинских специалистов, эксперты из Всемирной организации здравоохранения, эксперты ЮНИСЕФ", - сказал Степанов.

По его словам, в Минздраве достаточно давно работают над этим планом, потому что он должен быть понятным, четким документом.

"Вчера я дал задание внести изменения в этот Национальный план - это предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. Мне кажется - это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам украинцам, проживающих на временно оккупированных территориях", - рассказал Степанов.

Степанов отметил, что были четко проработаны все этапы развертывания вакцинации.

"Несколько деталей: например, на первом этапе, когда будет крайне низкий доступ к вакцинам, то есть количество вакцин будет не более 10% от общего количества населения, планируется охватить не менее 700 тысяч человек", - отметил министр.

Напомним, в Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они пытаются сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше и уже в феврале 2021 года начали первые вакцинации.