В Нацкомиссии по вопросам языка объявили требования для претендентов на гражданство и госдолжности

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Процедура языкового экзамена для претендентов на определенные законом должности и для людей, которые планируют получить гражданство, будет одинаковой, а также будет состоять из двух этапов - устного и письменного. Об этом во время пресс-конференции "Итоги 2020: вызовы, достижения, планы" заявила член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров, передает корреспондент УНН.

"Процедура экзамена и для лиц, претендующих на занятие определенных законом должностей, и для лиц, которые будут сдавать экзамен для получения гражданства Украины - одинакова. Исходим из того, что экзамен именно на владение государственным языком. Поэтому, при письменной части экзамена претендент:

▪️ должен показать умения, понимать все, что он слышит и читает;

▪️ полностью понимает общий смысл прочитанного;

▪️ умеет критически оценить ситуацию;

▪️ может интерпретировать оценки и выводы автора,

▪️ логично и последовательно умеет выражать свои мысли в письменной форме средствами государственного языка;

▪️ писать понятные, хорошо структурированные тексты различной тематики;

▪️ выкладывать и доказывать свою позицию;

▪️ приводить аргументы, делать выводы", - отметила член комиссии.

Также Чернобров сообщила об условиях устного экзамена.

"Претендент должен:

▪️ показать умение связно, логично и спонтанно высказываться на общие темы;

▪️ пользоваться лексическим и фразеологическим богатством украинского языка;

▪️ свободно общаться на любую тему, связанную с профессиональной сферой;

▪️ убедительно отстаивать свою позицию, приводить аргументы, завершать официальную беседу;

▪️ выстраивать свое вербальное поведение в соответствии с ситуацией и модели общения в сфере исполнения служебных обязанностей.

В общем, во время экзамена претендент должен одинаково свободно, правильно и уместно использовать широкий диапазон языковых выразительных средств во всех видах речевой деятельности", - отметила филологиня.

По ее словам, национальная комиссия по стандартам государственного языка заблаговременно обнародует информацию об организации и проведении экзамена, а также предоставит все нормативные документы, регулирующие проведение экзамена на сайте Министерства образования и науки Украины. Также будут предоставлен образец испытательной работы, инструкции для претендентов и другие сопроводительные документы.

"Я еще хотела добавить, что экзамен на уровень владения государственным языком - как инструмент профессионального роста прежде всего", - подытожила Чернобров.

Напомним, что 6 ноября 2019 года Кабинет министров Украины на своем заседании создал Национальну комиссию по стандартам государственного языка, целью которой является проверка уровня владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей.

Уже 15 января 2020 Кабинет министров назначил пятерых членов комиссии по стандартам государственного языка.