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ВР приняла закон для уменьшения давления на налогоплательщиков на фоне коронакризиса

ВР приняла закон для уменьшения давления на налогоплательщиков на фоне коронакризиса

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшение размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения. Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке к этому законопроекту №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения", отмечается, что сложная ситуация, возникшая в связи с пандемией COVID-19 и введением карантинных мероприятий, ставит перед бизнесом сложные вызовы, которые прежде всего связаны с начислением и уплатой налогов.

"В связи с этим возникла необходимость отсрочки отдельных положений Закона № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, уточнения "деловой цели", предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и другие предложения", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается:

  • Уточнить обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, при этом обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается на контролирующий орган;
  • Определить виды корректировок в связи с проведением операций с нерезидентами, не имеющими деловой цели как по контролируемым, так и по неконтролируемых операциях. В случае проведения таких корректировок, другие корректировки, предусмотренные разделом III НКУ, не осуществляются.
  • Ввести переходные положения по налогообложению нерезидентов, через их постоянные представительства;
  • Уточнить нормы по "тонкой" капитализации;
  • Отсрочить налогообложение контролируемых иностранных компаний с 2022 года, и тому подобное.

Ранее в бизнес-сообществе призвали поддержать их предложения к проекту закона №4065 во время его рассмотрения во втором чтении с целью улучшения условий ведения бизнеса, обеспечения равных и прозрачных правил налогообложения, а также предсказания постепенного повышения отдельных ставок налогов.

Как сообщал УНН, ранее в Верховной Раде решили отложить до 1 января 2022 года применение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Источник: УНН
Теги: ВР, налоги, бизнес
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