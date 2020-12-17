ВР приняла закон для уменьшения давления на налогоплательщиков на фоне коронакризиса

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшение размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения. Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке к этому законопроекту №4065 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения", отмечается, что сложная ситуация, возникшая в связи с пандемией COVID-19 и введением карантинных мероприятий, ставит перед бизнесом сложные вызовы, которые прежде всего связаны с начислением и уплатой налогов.

"В связи с этим возникла необходимость отсрочки отдельных положений Закона № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, уточнения "деловой цели", предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и другие предложения", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается:

Уточнить обстоятельства, при которых контролируемые операции не имеют деловой цели, при этом обязанность доказывания таких обстоятельств возлагается на контролирующий орган;

Определить виды корректировок в связи с проведением операций с нерезидентами, не имеющими деловой цели как по контролируемым, так и по неконтролируемых операциях. В случае проведения таких корректировок, другие корректировки, предусмотренные разделом III НКУ, не осуществляются.

Ввести переходные положения по налогообложению нерезидентов, через их постоянные представительства;

Уточнить нормы по "тонкой" капитализации;

Отсрочить налогообложение контролируемых иностранных компаний с 2022 года, и тому подобное.

Ранее в бизнес-сообществе призвали поддержать их предложения к проекту закона №4065 во время его рассмотрения во втором чтении с целью улучшения условий ведения бизнеса, обеспечения равных и прозрачных правил налогообложения, а также предсказания постепенного повышения отдельных ставок налогов.

Как сообщал УНН, ранее в Верховной Раде решили отложить до 1 января 2022 года применение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.