Рада не поддержала назначение Витренко министром энергетики

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, не поддержала постановление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины. Соответствующее решение поддержали 186 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Кандидат имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики, с 2016 года работал на руководящих должностях в НАК "Нафтогаз", где, в частности, отвечал за успешный судебный процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Глубокое понимание энергетического сектора необходимо для завершения его успешной трансформации. Для этого в том числе необходим мандат первого вице-премьер-министра", - сказал во время представления кандидата Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сам Витренко во время выступления заявил, что "не мог отказать" Премьер-министру, который предложил ему стать кандидатом на указанную должность.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил, что комитет рекомендовал ВР по назначению Витренко определиться путем голосования.

Отметим, по информации нардепов, комитет по вопросам энергетики ВР не поддержал кандидатуру Витренко.

Как сообщал УНН, в начале недели народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и по делам ветеранов.

Юрий Витренко в мае 2020 года исполнял обязанности исполнительного директора НАК "Нафтогаз".

В декабре 2019-го он подписал с Газпромом контракт о транзите российского газа на 5 лет.