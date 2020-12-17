ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Совет Европейского Союза сегодня, 17 декабря, принял решение продлить санкции, введенные в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и нацеленные на отдельные сектора российской экономики еще на полгода - до 31 июля 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу евроинститута.

"Совет ЕС сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые на данный момент нацелены на отдельные сектора российской экономики, до 31 июля 2021 года. Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизируют ситуацию в Украине", - указано в коммюнике.

Решение Совета ЕС, как указано, следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений на Европейском Совете 10-11 декабря 2020 года. "Учитывая то, что Минские соглашения не в полном объеме выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - говорится в сообщении.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности в отношении российских финансовых учреждений.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всего оборонного оборудования и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или конечных пользователей военного назначения для России. Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Кроме экономических санкций, ЕС применяет различные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя, а также на умышленную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.