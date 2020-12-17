Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 -0,0217  EUR: 33,80 0,1124 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6510

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Совет Европейского Союза сегодня, 17 декабря, принял решение продлить санкции, введенные в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и нацеленные на отдельные сектора российской экономики еще на полгода - до 31 июля 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу евроинститута.

"Совет ЕС сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые на данный момент нацелены на отдельные сектора российской экономики, до 31 июля 2021 года. Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизируют ситуацию в Украине", - указано в коммюнике.

Решение Совета ЕС, как указано, следует за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений на Европейском Совете 10-11 декабря 2020 года. "Учитывая то, что Минские соглашения не в полном объеме выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - говорится в сообщении.

Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности в отношении российских финансовых учреждений.

Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всего оборонного оборудования и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или конечных пользователей военного назначения для России. Санкции еще больше ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

Кроме экономических санкций, ЕС применяет различные меры в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя, а также на умышленную дестабилизацию Украины. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.