Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 -0,0217  EUR: 33,80 0,1124 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6660

Пандемия обострила трудности и лишения оккупированных Крыма и Донбасса - ООН

Пандемия обострила трудности и лишения оккупированных Крыма и Донбасса - ООН

Матильда Богнер

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Пандемия COVID-19 увеличила количество проблем, от которых страдает и так пострадавшее от конфликта с Россией население на востоке Украины и в оккупированном Крыму. Об этом свидетельствуют данные отчета о влиянии пандемии COVID-19 на ситуацию с правами человека в Украине, озвученные главой мониторинговой миссии ООН Матильдой Богнер, информирует УНН.

"Пандемия COVID-19 обострила трудности и лишения, от которых страдает пострадавшее от конфликта население на востоке Украины и в оккупированном Крыму. В частности, из-за ограничений свободы передвижения и соответствующего влияния на реализацию социально-экономических прав человека. Среднемесячное количество пересечений линии соприкосновения на востоке Украины сократилось с 1,1 миллиона в 2019 году до менее чем 300 тысяч. Это как следствие закрытия 5 пунктов въезда-выезда с конца марта по конец июня 2020 года. Ограничения свободы передвижения привели к разлуке тысяч людей со своими семьями и к потере доступа к здравоохранению, образованию, пенсиях и другим средствам к существованию", - отметила глава миссии ООН.

По словам Богнер, от пандемии особенно пострадали женщины и люди пожилого возраста. То есть, большинство тех, кто пересекал линию в карантин.

"Хотя количество пересечений линии соприкосновения увеличилось с июня, их уровень остается низким, особенно - в Донецкой области, из-за ограничений. По Автономной Республики Крым и городу Севастополь, мы видим, что ограничения свободы передвижения, введенные правительствами Украины и Российской Федерации, привели к сокращению почти на 90% количества пересечений в обоих направлениях через административную черту с марта по сентябрь 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отметила Богнер.

Добавим, ранее Богнер заявляла, что в Украине коронакризис ухудшил существующее положение дел относительно доступа к базовым услугам лиц с инвалидностью.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Донбасс, Крым, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.