Украинская делегация планирует поехать на январскую сессию ПАСЕ - Ясько

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская делегация планирует поехать на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в гибридном формате. Об этом написала в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.

"Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ. Как известно, в ноябре было принято решение, что зимняя сессия ПАСЕ 21 состоится в так называемом гибридном формате. Человеческим языком это означает, что делегации, которые могут/хотят работать - едут в Страсбург, остальные делегаций примут участие онлайн", - отметила нардеп.

По ее словам, представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ.

"Украина нуждается в сильном голосе на международных площадках", - добавила Ясько.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы перенесла летнюю сессию на октябрь в связи с пандемией.

Но, октябрьская сессия ПАСЕ также была отменена.

Так, сессия ПАСЕ прошла в ноябре, но украинская делегация не присутствовала.