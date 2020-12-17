Харьков без Кернеса: названо возможных кандидатов на должность городского головы
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал возможных кандидатов, которые будут баллотироваться на пост Харьковского городского головы. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
“Я в свое время хорошо знал Геннадия Кернеса, работал с ним в Харьковском горсовете — это было 15-18 лет назад. Могу сказать, он добился в своей жизни всего сам, своим умом. Хотя отношение к его поступкам очень разное, в том числе у меня...Дальше по избирательному кодексу Верховная Рада должна в течение 90 дней назначить выборы харьковского городского головы”, — отметил он.
По его словам, были случаи в прошлой Верховной Раде, когда саботировали назначение выборов, например, несколько лет не проводились выборы в Луцке, когда там умер городской голова.
“Надеюсь в этом случае...этого не произойдет и ВР в январе-феврале назначит новые выборы...Харьков жил без мэра с сентября и никаких чрезвычайных ситуаций мы не предвидим. И.о. мэра есть — это Игорь Терехов...Можно сказать, что закончилась целая эпоха Геннадия Кернеса, который руководил Харьковом фактически 14 лет”, — добавил Геращенко.
По его словам, самые лучше шансы стать мэром Харькова у Игоря Терехова.
“Очевидно, что в кандидаты мэра может пойти Добкин (харьковский городской голова (2004-2010) Михаил Добкин — ред), Евгений Мураев (экс-народный депутат — ред.), Светличная (экс-глава Харьковской ОГА (2016-2019) Юлия Светличная — ред.), будет какой-то кандидат от ОПЗЖ. Что касается команды Геннадия Кернеса, то думаю, что самые лучшие шансы у Игоря Терехова”, — подытожил он.
Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Добавим, что по этому трагическому поводу в Харькове объявлен траур.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.
Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.