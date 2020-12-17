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С утюгом и паяльником: Малюська напомнил госисполнителям, как взимали долги в 90-х

С утюгом и паяльником: Малюська напомнил госисполнителям, как взимали долги в 90-х

Денис Малюська

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр юстиции Денис малюська поздравил с праздником работников Государственной исполнительной службы, держа в руках утюг и паяльник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook министра.

"Где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере. И да, я в курсе, что АСИП (Автоматизированная система исполнительного производства - ред.) подвисает (через месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают, но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы", - написал Малюська и добавил фото с утюгом и паяльником.

Отметим, что министр юстиции "известный" своими неординарными фото. Так в декабре 2019 года он отреагировал на информацию о своей отставке, и выложил необычное фото на своей странице в Facebook. Так, на фото видно стол, на котором лежит пара черных ботинок.

Позже было фото, где Малюська в кабинете стоит на руках, а перед ним стоит открытая книга и многие другие.

Напомним, в Украине увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений.

Источник: УНН
Теги: фото, Украина, долги
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