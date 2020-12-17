Зеленский начал социальный проект "Активные парки - локации здоровой Украины"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об учреждении социального проекта “Активные парки — локации здоровой Украины”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 574/2020 “О начале социального проекта “Активные парки — локации здоровой Украины”, — говорится в указе.

Отмечается, что документ имеет целью организацию оздоровительной активности граждан, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен разработать и утвердить до 1 мая 2021 года положение о социальном проекте “Активные парки — локации здоровой Украины”.

“Социальный проект, в частности, должен предусматривать новые формы привлечения различных групп населения, в частности лиц с инвалидностью, к оздоровительной двигательной активности в местах массового отдыха. К организации занятий по оздоровительной двигательной активности и содержательного досуга граждан следует привлекать специалистов в сфере физической культуры и спорта и ведущих спортсменов”, — говорится в указе.

Также проект предусматривает обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в частности лиц с инвалидностью, к спортивным сооружениям и местам для занятия различными видами двигательной активности, а также пунктов бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования.

Кроме того, предполагается разработка программ по видам двигательной активности для различных по возрасту и полу групп населения, в частности для лиц с инвалидностью.

Также планируется создать онлайн-платформу указанного социального проекта для консультирования, обмена опытом, идеями между специалистами по физической культуре и спорту, спортсменами, участниками активного отдыха.

Согласно указу, правительство должно способствовать реализации проекта и освещать его мероприятия в средствах массовой информации.

Областные и Киевская городская государственные администрации должны разработать и утвердить мероприятия по организации оздоровительной двигательной активности граждан в местах массового отдыха в рамках реализации проекта “Активные парки — локации здоровой Украины”.

Кроме того, госадминистрации должны внедрять с привлечением общественных организаций физкультурно-спортивной направленности современные формы, методы и средства физкультурно-спортивной работы с учетом местных природных условий и традиций.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.