ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — сообщили в штабе.

“Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами”, — добавили в ООС.

Добавим, что за прошедшие сутки, 17 декабря, вооруженные формирования боевиков 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое и Широкино. В течение суток противник вел огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела снайпера один украинский воин получил ранения. На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.