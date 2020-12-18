Разумков собрал совещание из-за вероятного "кнопкодавства" при голосовании за министров

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил руководителям фракций и групп собраться в его кабинете и объявил перерыв в заседании парламента, передает корреспондент УНН.

"Объявляется перерыв до 10:45. Прошу руководителей депутатских фракций и групп собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

По его словам, на перемене настаивали представители "Голоса" и "ЕС".

Также Разумков пригласил присоединиться премьер-министру Дениса Шмыгалю, участвующему в сегодняшнем заседании.

Отметим, ранее сегодня нардеп Ярослав Железняк написал в Telegram, что утро последнего пленарного дня в году начнется с совещания глав фракций из-за вчерашнего "многочисленного (уже видим минимум 4 случая) кнопкодавства во время голосования за министров".

Так, накануне Верховная Рада назначила двух министров - Романа Лещенко министром аграрной политики и Сергея Шкарлета министром образования и науки.

В частности, за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.

После этого во фракции "Голоса" заявили журналистам, что нардеп от ОПЗЖ, чья карточка проголосовала за назначение Шкарлета, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.