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Верещук прокомментировала увольнение Сытника с НАБУ

Верещук прокомментировала увольнение Сытника с НАБУ

Ирина Верещук

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала увольнение директора НАБУ Артема Сытника, передает УНН.

Она отметила, что назначали его незаконно, а "уволить хотят по закону".

"Смотрите, у нас получается так, что назначить неконституционно руководителя НАБУ у нас можно, а уволить через суд - невозможно. Получилось так, что господина Сытника назначили неконституционно. Это признает не только суд, это признает и сам Сытник. Теперь, чтобы уволить - надо закон. Так тогда закона не надо было, а теперь надо. Это говорит министр юстиции, это говорят наши юристы", - сказала она.

Верещук добавила, что для увольнения Сытника нужно "проявить политическую волю".

"Я далека от мысли, что нет политической воли. Политическая воля есть и она должна быть в данном случае", - резюмировала Верещук.

Источник: УНН
Теги: НАБУ, Артем Сытник, увольнение
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