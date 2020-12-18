Верещук прокомментировала увольнение Сытника с НАБУ

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала увольнение директора НАБУ Артема Сытника, передает УНН.

Она отметила, что назначали его незаконно, а "уволить хотят по закону".

"Смотрите, у нас получается так, что назначить неконституционно руководителя НАБУ у нас можно, а уволить через суд - невозможно. Получилось так, что господина Сытника назначили неконституционно. Это признает не только суд, это признает и сам Сытник. Теперь, чтобы уволить - надо закон. Так тогда закона не надо было, а теперь надо. Это говорит министр юстиции, это говорят наши юристы", - сказала она.

Верещук добавила, что для увольнения Сытника нужно "проявить политическую волю".

"Я далека от мысли, что нет политической воли. Политическая воля есть и она должна быть в данном случае", - резюмировала Верещук.