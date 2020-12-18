Рада назначила Лапутину новым министром по делам ветеранов

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 18 декабря, приняла проект постановления о назначении Юлии Лапутиной министром по делам ветеранов Украины. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Новоназначенная министр также приняла присягу в стенах ВР.

До этого Лапутина занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В марте текущего года она стала второй в истории Украины женщиной, получившей генеральское звание.

Напомним, на этой неделе Рада приняла проект постановления об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов.