Вакцинацию врачей на передовой борьбы с COVID-19 планируют начать в феврале - Премьер

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине планируют в феврале начать вакцинацию от COVID-19 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной болезнью. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые работают на передовой, борются с COVID-19, мы планируем начинать в феврале", - сказал Шмыгаль.

По его словам, есть два уровня источников получения вакцин. "Два уровня: ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российского", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что министр здравоохранения ведет переговоры с международными производителями, имеющими лицензированные вакцины, которые прошли три уровня сертификации и имеют соответствующие разрешения на уровне руководителей этих предприятий.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власть пытается сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше, и уже в феврале 2021 года начали вакцинацию.



Напомним, Шмыгаль сообщил, что правительство планирует утвердить Национальный план вакцинации от COVID-19 на следующей неделе.