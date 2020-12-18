Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0811  EUR: 34,08 0,2768 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4725

Вакцинацию врачей на передовой борьбы с COVID-19 планируют начать в феврале - Премьер

Вакцинацию врачей на передовой борьбы с COVID-19 планируют начать в феврале - Премьер

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Украине планируют в феврале начать вакцинацию от COVID-19 врачей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной болезнью. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые работают на передовой, борются с COVID-19, мы планируем начинать в феврале", - сказал Шмыгаль.

По его словам, есть два уровня источников получения вакцин. "Два уровня: ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российского", - рассказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что министр здравоохранения ведет переговоры с международными производителями, имеющими лицензированные вакцины, которые прошли три уровня сертификации и имеют соответствующие разрешения на уровне руководителей этих предприятий.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власть пытается сделать так, чтобы вакцины от COVID-19 пришли в Украину как можно раньше, и уже в феврале 2021 года начали вакцинацию.

Напомним, Шмыгаль сообщил, что правительство планирует утвердить Национальный план вакцинации от COVID-19 на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус, врачи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.