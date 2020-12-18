Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0811  EUR: 34,08 0,2768 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5655

Рада поддержала "ковидные" доплаты вирусологам и биохимикам

Рада поддержала "ковидные" доплаты вирусологам и биохимикам

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении законопроект №4464 относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, сообщает корреспондент УНН.

Проект закона предусматривает возможность предоставления биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в тестировании на СOVID-19 "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий.

В частности, документом предлагается:

▪️ обеспечение специалистов обязательным страхованием за счет владельца учреждения здравоохранения;

▪️ льготные условия пенсионного обеспечения;

▪️ льготное предоставление жилья и обеспечение телефоном и тому подобное.

Отметим, на этой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде Украины поддержать законопроект № 4464 о назначении "ковидных" доплат и предоставление социальных гарантий биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые вовлечены в тестирование коронавирусной инфекции СOVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВР, деньги, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.