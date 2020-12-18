Зеленский подписал закон относительно помощи по безработице на карантине

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите некоторых категорий населения на период действия карантина, которым регулируются вопросы, связанные в том числе с получением пособия по безработице на период действия карантина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1030-IХ, принятом парламентом 2 декабря 2020 года.

Закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности в условиях принятия необходимых противоэпидемических мер.

Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии.

Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.

Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.