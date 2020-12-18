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Зеленский подписал закон об эффективности закупок в спортивной сфере

Зеленский подписал закон об эффективности закупок в спортивной сфере

Владимир Зеленский

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об эффективной подготовке и участие украинских сборных в международных соревнованиях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта "№1026-IX, который Верховная Рада поддержала 2 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этот документ позволит своевременно, в полном объеме и эффективно обеспечивать проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований, а также участие национальных сборных команд Украины по видам спорта в соревнованиях международного значения.

"Так, по закону, без использования электронной системы закупок осуществляется закупка услуг, необходимых для проведения мероприятий по физической культуре и спорту, физкультурно-спортивной реабилитации и обеспечения подготовки и участия национальных сборных команд Украины по видам спорта в международных спортивных мероприятиях, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3075 о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Как сообщалось, 1 сентября нардепы приняли законопроект № 3075 в первом чтении. Им разрешается покупать спортивные товары или услуги в сумме более 50 тыс. грн упрощенным процедурам закупки.

Источник: УНН
Теги: спорт, законопроект, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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