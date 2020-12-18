Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0811  EUR: 34,08 0,2768 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Экономист рассказал, как повлияет введение локдауна на курс гривны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4860

Зеленский назначил чиновника времен Ющенко главой Запорожской ОГА

Зеленский назначил чиновника времен Ющенко главой Запорожской ОГА

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Запорожской ОГА Александра Старуха, который занимал эту должность при президентстве Виктора Ющенко. Соответствующий указ № 577/2020 Глава государства подписал 18 декабря, передает УНН.

"Назначить Старуха Александра Васильевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Предыдущим указом Президент уволил Виталия Боговина с должности председателя Запорожской областной государственной администрации "согласно поданному им заявлению".

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 декабря, проголосовал за представление на назначение Александра Старуха на должность председателя Запорожской облгосадминистрации.

Справка. Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Председатель Запорожской областной государственной администрации (25 сентября 2008 - 18 марта 2010). Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, ОГА, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.