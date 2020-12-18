Зеленский назначил чиновника времен Ющенко главой Запорожской ОГА

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Запорожской ОГА Александра Старуха, который занимал эту должность при президентстве Виктора Ющенко. Соответствующий указ № 577/2020 Глава государства подписал 18 декабря, передает УНН.

"Назначить Старуха Александра Васильевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

Предыдущим указом Президент уволил Виталия Боговина с должности председателя Запорожской областной государственной администрации "согласно поданному им заявлению".

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 16 декабря, проголосовал за представление на назначение Александра Старуха на должность председателя Запорожской облгосадминистрации.

Справка. Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Председатель Запорожской областной государственной администрации (25 сентября 2008 - 18 марта 2010). Награжден орденом "За заслуги" III степени.