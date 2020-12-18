В САП подписали подозрение заместителю руководителя ОП Татарову

КИЕВ. 18 декабря. УНН. И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"Грищук подписал подозрение Татарову", - проинформировал источник.

Напомним, 1 декабря этого года стало известно, что НАБУ расследует дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Татаров. Так, дело касается фальсификации экспертизы по делу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася.

Как сообщал УНН, в этом деле экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки эксперту, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.

Позже НАБУ заявило, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова тайно изменила прокуроров в этом производстве. 3 декабря суд отпустил Микитася под домашний арест.