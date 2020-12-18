Слушание по существу дела MH17 стартует 7 июня 2021 года

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Окружной суд Гааги 7 июня 2021 года откроет слушание по существу уголовного дела о катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда, передает УНН.

Так, отмечается, что в среду, 25 ноября 2020 года, завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу MH17.

“Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. К настоящему времени следственный судья уведомил суд о ходе расследования. Основываясь на этой информации, суд составил предварительный график”, - сообщили в суде.

Отмечается, что следующее слушание состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года. На нем будут рассмотрены следующие темы: как продвигается дополнительное расследование; статус исков о возмещении ущерба, представленных родственниками; заявка прокуратуры о проверке реконструкции MH17.

“На слушании 15 апреля 2021 года суд решит, будет ли такая проверка проводиться и если да, то когда. Если суд решит провести проверку, ожидается, что это произойдет в мае 2021 года. Если расследование, проводимое следственным судьей, пойдет, как ожидалось, суд начнет слушание по существу уголовного дела MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года”, - говорится в заявлении пресс-службы суда.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17 - трех граждан России и одного - Украины. Это - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.