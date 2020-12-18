"Мы повзрослели": Верещук рассказала, как изменились "слуги" в 2020 году

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила изменения к лучшему в провластной фракции этого года, передает УНН.

"Мы повзрослели. Вы видите, некоторые потолстели, в силу коронавируса я надеюсь, а не в силу высокой зарплаты народного депутата. Поэтому мы стали не скажу, что тяжеловесами - нам еще далеко до тяжеловесов - мы имеем примеры, к которым надо стремиться. Поэтому вы видите, голосования происходят все более осмысленные, кадровые назначения обсуждаются, мы задаем вопросы друг другу, задаем вопросы руководству. Поэтому, я думаю, мы меняемся в лучшую сторону", - прокомментировала Верещук.

Напомним, Верещук оценила работу парламента в 2020 году на "удовлетворительно".