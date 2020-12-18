Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0811  EUR: 34,08 0,2768 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания и обратились к "ФОПам" за помощью
В Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания и обратились к "ФОПам" за помощью
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2895

"Мы повзрослели": Верещук рассказала, как изменились "слуги" в 2020 году

"Мы повзрослели": Верещук рассказала, как изменились "слуги" в 2020 году

Ирина Верещук

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук отметила изменения к лучшему в провластной фракции этого года, передает УНН.

"Мы повзрослели. Вы видите, некоторые потолстели, в силу коронавируса я надеюсь, а не в силу высокой зарплаты народного депутата. Поэтому мы стали не скажу, что тяжеловесами - нам еще далеко до тяжеловесов - мы имеем примеры, к которым надо стремиться. Поэтому вы видите, голосования происходят все более осмысленные, кадровые назначения обсуждаются, мы задаем вопросы друг другу, задаем вопросы руководству. Поэтому, я думаю, мы меняемся в лучшую сторону", - прокомментировала Верещук.

Напомним, Верещук оценила работу парламента в 2020 году на "удовлетворительно".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.