Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,82 0,0000  EUR: 34,08 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания и обратились к "ФОПам" за помощью
В Раде собирают подписи для проведения внеочередного заседания и обратились к "ФОПам" за помощью
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3060

ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в пресс-центре.

В штабе также добавили, что: “Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами”.

Напомним, за минувшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования боевиков 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Водяное и Авдеевка. В течение суток противник вел огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также, у Водяного враг совершил дистанционное минирование украинских позиций запрещенными минами ПОМ-2, использовав для этого ПКМ-1.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.