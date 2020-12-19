ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — сообщили в пресс-центре.

В штабе также добавили, что: “Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами”.

Напомним, за минувшие сутки, 18 декабря, вооруженные формирования боевиков 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеская огневая активность наблюдалась вблизи населенных пунктов Водяное и Авдеевка. В течение суток противник вел огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также, у Водяного враг совершил дистанционное минирование украинских позиций запрещенными минами ПОМ-2, использовав для этого ПКМ-1.