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МИД: около 30 государств предоставили Украине ту или иную помощь из-за COVID-19

МИД: около 30 государств предоставили Украине ту или иную помощь из-за COVID-19

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение 2020 года 28 государств, а также Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден в той или иной форме оказывали Украине помощь в противодействии распространению коронавирусной болезни. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"МИД с привлечением иностранных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи, а также организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов", - говорится в ответе ведомства.

По данным министерства, крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи являются Соединенные Штаты - сначала они выделили 17,3 млн долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

13,8 млн из этой суммы по программе "Международная экстренная помощь" Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений. Еще 5,2 млн - это гуманитарная помощь Государственного департамента "для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии".

Так, среди стран, которые помогают нашей стране во время пандемии - Эстония, Израиль, Индия, Канада, КНР, Германия, Ватикан, Турция, Швейцария, Япония, Италия, а также Суверенный Мальтийский орден.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Европейский Союз выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

Источник: УНН
Теги: помощь, Коронавирус, карантин
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