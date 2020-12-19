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Рождество 25 декабря в Украине возможно, когда народ "созреет" - Епифаний

Рождество 25 декабря в Украине возможно, когда народ "созреет" - Епифаний

Епифаний

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно тогда, когда к такому решению "созреет" церковь и верующие. Такое мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы, как церковь - опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признана поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще одно раскол... мы не можем говорить о двух Рождествах. На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", - сказал митрополит Епифаний.

По его словам, это движение должно происходить "из низов".

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Он состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - добавил он.

На уточнение, когда же может произойти этот переход, предстоятель ПЦУ ответил, что сейчас трудно спрогнозировать.

"Нужно заниматься просветительской работой. Ибо мы видим, что в других поместных православных церквях, например, Элладской церкови, Румынской церкови, в свое время перешли на новый календарь, все же у них есть определенное разделение - остались те, которых называют "старостильниками", то есть они празднуют по старому стилю. Мы не имеем права допустить разделения", - отметил Епифаний.

В прошлом году Епифаний уже предполагал, что Православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих будут поддерживать такой шаг.

Источник: УНН
Теги: религия, церковь, Рождество Христово, Епифаний

В тексте упоминаются

Епифаний Митрополит
Епифаний Митрополит
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