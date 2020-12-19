Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, на пользу здоровья человека. Об этом сказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с Президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - заявил Епифаний.

Напомним, вопрос о легализации каннабиса в медицинских целях был одним из пунктов "опроса Зеленского". По данным "Слуги народа", такую инициативу поддержали 64,88% опрошенных.

Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рабочая группа уже нарабатывает законопроект о возможной легализации медицинского каннабиса в Украине.