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В Хорватии передали Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

В Хорватии передали Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Почетный консул Украины в Республике Хорватия Ивица Пирич 18 декабря передал через посольство Украины в Загребе гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусной пандемией COVID-19. Об этой акции он рассказал в комментарии УНН.

"К сожалению, вторая волна коронавируса накрыла всю Европу. Не стала исключением в этом плане и Украина. Для оказания необходимой помощи Консульство Украины в Хорватии передало 15 тысяч медицинских защитных масок производства Splendor, а также средства дезинфекции компании Labud", - сказал Пирич.

По его словам, гуманитарная помощь поступит для медицинских учреждений Киева.

"Все антиковидные средства сделаны в Хорватии и имеют сертификаты Евросоюза. Проведение гуманитарной акции помощи не является разовым и будет продолжено в Днепре и других городах Украины. Я очень благодарен послу Украины Василию Кириличу за очень тесное и плодотворное сотрудничество. Мы и в дальнейшем будем осуществлять тесное взаимодействие для преодоления угрозы и последствий вирусной опасности", - заявил собеседник УНН.

Как сообщал УНН, в течение 2020 года 28 государств, а также Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден в той или иной форме оказывали Украине помощь в противодействии распространению коронавирусной болезни.

Источник: УНН
Теги: гуманитарная помощь, Хорватия, Коронавирус, карантин
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