Лазебная рассказала о проблемах с "ковидными" выплатами в связи с гибелью медиков

КИЕВ. 20 декабря. УНН. На данный момент подтверждено лишь 53 летальных случая от COVID-19 среди более 300 смертей медработников. Выплаты в 1,5 миллиона гривен государство делает, но часто некому их направлять. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.

"У нас есть фонд соцстрахования, туда были перечислены огромные деньги, более 1,5 млрд, мы ввели новый вид больничного по самоизоляции, плюс там есть поддержка медиков, поддержка по инвалидности", - сказала Лазебная.

По ее словам, с выплатами семьям умерших врачей есть некоторые сложности.

"Вторая программа - 1,5 млн семьям погибших медиков, умерло более 300 человек, провели расследование, такие расследования часто связаны с бюрократическими сложностями. Подтверждено 53 случая "ковида", и мы выплаты делаем, но не везде даже родственники есть, акты приходят, начинаем искать, а родственников нет", - сказала она.

Добавим, что по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине более 400 медиков умерло из-за COVID-19.

По его словам, на сегодняшний день проводится более 360 расследований. По 200 происходит расследование, более 100 завершено.