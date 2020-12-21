Кризис в "Украэрорухе" нужно рассматривать с объяснениями Криклия в Раде - нардеп профильного комитета

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кризис на стратегическом государственном предприятии "Украэрорух" необходимо рассматривать на профильном комитете Верховной Рады Украины. Для этого уместно также вызвать министра инфраструктуры Владислава Криклия для объяснений. Об этом УНН рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры народный депутат Игорь Мурдий.

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"Вопрос "Украэроруха" пока не рассматривался на комитете, но должен быть рассмотрен. Да, там есть финансовые проблемы. Ситуация сложная в авиаотрасли в целом", - отметил нардеп.

Мудрий считает, что было бы уместно вызвать министра инфраструктуры Владислава Криклия для объяснений по ситуации на государственном предприятии.

"Было бы хорошо, чтобы пришел, но сегодня министр молчит. Там есть много, не только по "Украэрорухе" вопросов, но и по железной дороге, по "Укртрансбезпеци" - по очень многим направлениям есть нерешенные вопросы и вопросы к министру", - подчеркнул он.

Народный депутат не исключил потери Криклием должности министра инфраструктуры в связи с критической ситуацией по направлениям его работы.

"Такая вероятность есть. Сегодня любой министр может потерять должность. Главное - понять, кто будет после него, чтобы не назначили еще хуже", - подытожил нардеп.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора важного стратегического государственного предприятия "Украэрорух". Для этого в Мининфраструктуры разработали соответствующий проект изменений в постановление Кабмина, которое определяет порядок проведения конкурсного отбора руководителей для государственных предприятий.