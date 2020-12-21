Чехия передала Украине гуманитарный груз с масками, бахилами и респираторами

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Чешская Республика передала гуманитарную помощь Украине, в частности, со 100 тыс. хирургических масок, 10 тыс. бахил и 10 тыс. респираторов. Они уже распределены по регионам страны. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе Украиной также было получено очередную гуманитарную помощь. Данная гуманитарная помощь была получена от Чешской Республики. В Украину прибыли средства индивидуальной защиты, а именно около 100 тыс. хирургических масок, 5 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. бахил, 10 тыс. респираторов и 1 тыс. защитных очков. Спасибо нашим партнерам из Чешской Республики за предоставленную гуманитарную помощь", - сказал Игорь Иващенко.

Он отметил, что эти СИЗ уже распределены по регионам и будут доставлены в соответствующие областные департаменты здравоохранения.

Напомним, УНН сообщал, что Чехия планировала передать Украине медицинских масок, костюмов и респираторов на 200 тыс. евро.

Также напомним, в Чехии зафиксировали месячный рекорд инфицирования COVID-19.